Im Norwegischen hat das Wort "Under" die doppelte Bedeutung von "Unter" und "Wunder". Beiden Begriffen wird das erste Unterwasser-Restaurant Europas, das am 20. März 2019 an Norwegens rauer Südküste eröffnet hat, gerecht: Das 34 Meter lange Gebäude in Form eines Monolithen, das von Norwegens wohl renommiertestem Architekturbüro Snøhetta entworfen wurde, ist halb im Meer versunken und ruht fünf Meter unter der Wasseroberfläche direkt auf dem Meeresboden. Dabei dient die Betonschale des Gebäudes schon jetzt als künstliches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...