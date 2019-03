Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Deutsche Post -1,47% auf 29,43, davor 9 Tage im Plus (10,22% Zuwachs von 27,1 auf 29,87), Microsoft -0,11% auf 117,52, davor 8 Tage im Plus (6,58% Zuwachs von 110,39 auf 117,65), Fraport -7,98% auf 67,1, davor 7 Tage im Plus (3,43% Zuwachs von 70,5 auf 72,92), Fuchs Petrolub -6,34% auf 38,12, davor 7 Tage im Plus (3,19% Zuwachs von 39,44 auf 40,7), Royal Dutch Shell -0,06% auf 2423,5, davor 7 Tage im Plus (4,23% Zuwachs von 2326,5 auf 2425), freenet -1,15% auf 19,85, davor 7 Tage im Plus (5,05% Zuwachs von 19,11 auf 20,08), CAC 40 -0,8% auf 5382,66, davor 7 Tage im Plus (3,72% Zuwachs von 5231,22 auf 5425,9), Deutsche Telekom -0,16% auf 15,665, davor 7 Tage im Plus (5,55% Zuwachs von 14,87 auf 15,69), Baxter International -0,53% auf 77,18, davor 7 Tage ...

