Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.550 Punkten berechnet.

Das entspricht einem Minus von 0,5 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Infineon, RWE und Eon. Die Aktien der Deutschen Bank, von Heidelbergcement und der Münchener Rück bilden gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Am Vortag hatte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wie erwartet ihren Leitzins nicht angetastet.

Zudem bekräftigte die Notenbank eine Pause in ihrer Zinserhöhungspolitik. In diesem Jahr wird sie ihren Leitzins demnach wohl nicht mehr anheben. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1409 US-Dollar (-0,11 Prozent).