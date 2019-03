Die schwächere Stimmung gegenüber dem Greenback führte zu einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung des EUR/USD und so konnte das neue Hoch in der Mitte der 1,1400 gebildet werden, obwohl es kurz darauf zu einer Abwärtskorrektur kam. EUR/USD schaut auf Daten Das Paar ist heute die 5. Sitzung in Folge gestiegen, doch der Verkaufsdruck nahm zu, nach dem das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...