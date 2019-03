Der Leiter des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten im Europaparlament, David McAllister (CDU), hat beim Brexit den Druck auf das britische Parlament erhöht. "Jeder einzelne britische Abgeordnete muss jetzt endlich seiner Verantwortung gerecht werden", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag dem Fernsehsender "Welt".

Die Abgeordneten im britischen Unterhaus hätten insgesamt drei Optionen. "Entweder sie verlassen die Europäische Union auf der Basis des Austrittsabkommens oder sie krachen ohne Austrittsabkommen aus der Europäischen Union heraus, was keiner ernsthaft will." Das Dritte sei, dass man eben in der Europäischen Union für einen längeren Zeitraum oder vielleicht sogar für immer bleibe, so McAllister weiter.