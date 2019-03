Der EUR/USD baut seine Abwärtskorrektur aus und so fiel er unter 1,1400, um einen Teil seiner gestrigen Gewinne abzubauen. Das Paar scheiterte daran seine FOMC induzierte Aufwärtsbewegung zum 6-Wochenhoch in die Mitte der 1,1400 auszubauen und so legte es nach 4 Tagen der Gewinne eine Verschnaufpause ein, während sich der Dollar erholt. Erwähnenswert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...