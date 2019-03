Die Modulfertigung in Freiburg wird geschlossen. Als Grund nennt der Photovoltaik-Hersteller den extremen Preisverfall und die fehlende Wettbewerbsfähigkeit.Die SI Module GmbH wird ihre Modulfertigung in Freiburg zum 31. März schließen. "Durch den extremen Preisverfall in den letzten Monaten und den enormen Preisdruck im Markt, können wir die Produktion der PV-Module in Freiburg, wirtschaftlich nicht mehr darstellen", heißt es in einem Schreiben des Unternehmens an seine Kunden, Partner und Lieferanten, das pv magazine vorliegt. "Die Differenz unserer Herstellungskosten im Vergleich zu Angeboten ...

