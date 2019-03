Der USD/CHF kämpft um eine nennenswerte Erholung und so bleibt er in Reichweite des mehr als 2-Monatstief, welches gestern gebildet wurde. Die Fed veröffentlichte am Mittwoch ihr neuestes geldpolitisches Update. Dieses zeigte, dass es im Jahr 2019 keine Zinserhöhung geben wird und die wirtschaftlichen Aussichten wurden gesenkt. Außerdem fügte die US ...

Den vollständigen Artikel lesen ...