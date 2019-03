Die "European Battery Union" will europaweit die Batterieforschung auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette vorantreiben. Die beteiligten Partner aus Forschung und Industrie aus sieben EU-Ländern wollen ihre eigenen Investitionen in dem Feld ebenfalls erhöhen.Der deutsche Autokonzern Volkswagen und der schwedische Batteriehersteller Northvolt führen ein neues Konsortium in Europa an, dass die Batterieforschung weiter vorantreiben will. Partner aus Forschung und Industrie aus sieben EU-Mitgliedsstaaten haben sich dafür am Donnerstag zur "European Battery Union" (EBU) zusammengeschlossen. Sie werden ...

