Demnach sollen die von der Besitzerfamilie Siccardi verkauften Aktien "am oder um den" 4. April erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden.Medacta hatte vergangene Woche angekündigt, einen Börsengang zu planen. An die Börse gebracht werden dabei laut den Angaben lediglich sogenannte "secondary"-Aktien. Das heisst, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...