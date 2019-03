Zürich - Das Tessiner Orthopädieunternehmen Medacta konkretisiert seine Börsenpläne. Demnach sollen die von der Besitzerfamilie Siccardi verkauften Aktien "am oder um den" 4. April erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden.

Medacta hatte vergangene Woche angekündigt, einen Börsengang zu planen. An die Börse gebracht werden dabei laut den Angaben lediglich sogenannte "secondary"-Aktien. Das heisst, es werden keine neuen Aktien ausgegeben. Die Familie um den Gründer Alberto Siccardi will auch nach dem Börsengang an der SIX Swiss Exchange Mehrheitsaktionärin bleiben.

Die Familie Siccardi will im Basisangebot 5,7 Millionen Aktien verkaufen sowie 855'000 Stück für eine Mehrzuteilungsoption zu Gunsten der beteiligten Banken bereithalten, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Free Float der Aktien läge danach bei 28,5 Prozent und nach Ausübung der Mehrzuteilungsoption bei 32,8 ...

