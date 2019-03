Zürich - Das Immobilienunternehmen Plazza hat im vergangenen Geschäftsjahr das Betriebsergebnis um mehr als die Hälfte gesteigert und damit die eigenen Erwartungen übertroffen. Die Leerstandsquote wurde beinahe halbiert. Für das laufende Jahr wird nochmals eine Steigerung der Erträge und mehr Gewinn erwartet.

Das Wohnsegment habe sich als stabile Ertragsquelle erwiesen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Vom steigenden Wohnungs-Leerstand in der Schweiz sieht sich Plazza bisher kaum betroffen. Ihre Wohnliegenschaften seien unverändert stark gesucht, da sie im mittleren Preissegment positioniert seien und an zentralen Standorten lägen. So hat sich die Leerstandsquote über alle Bestandesliegenschaften nochmals fast halbiert und liegt mittlerweile bei 4,3 Prozent. Bei den ...

