St. Gallen - Anlässlich des «START Summit» ist Kilian Wagner stellvertretend für das Unternehmen VIU zum «HSG Gründer des Jahres 2019» gekürt worden. Der Preis der Werner Jackstädt-Stiftung ist mit 10'000 Schweizer Franken dotiert.

Kilian Wagner hat sich 2013 mit der Gründung von VIU die Aufgabe gestellt, den Brillenmarkt zu revolutionieren. Seine VIU-Brillen werden in der Schweiz gestaltet und anschliessend in einem italienischen Familienbetrieb in den Dolomiten handgefertigt. VIU hat sich seither als Vorreiter im Bereich «Eyewear» etabliert. Im 3D-Druckverfahren stellt die Firma auch die so genannte «Archetypes ...

