Im vergangenen Jahr hat der chinesische Photovoltaik-Hersteller weltweit 11,4 Gigawatt seiner Solarmodule abgesetzt. Der Umsatz sank dennoch leicht, aber das Nettoergebnis erholte sich. In diesem Jahr will Jinko Solar den Absatz seiner Solarmodule um weitere 30 Prozent steigern.Die Jinko Solar Holdings Co., Ltd. hat am Freitag ihre Geschäftszahlen für 2018 veröffentlicht. Demnach sei der Absatz bei Solarmodulen im vergangenen Jahr um 16 Prozent auf 11,4 Gigawatt angewachsen, wobei 209 Megawatt in eigene Photovoltaik-Projekte flossen. Beim Umsatz musste Jinko Solar einen Rückgang um 5,4 Prozent ...

