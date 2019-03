Die Wirecard-Aktie kommt einfach nicht zur Ruhe - beziehungsweise aus den Schlagzeilen! Auch in dieser Woche blieben die Erholungsversuche begrenzt, im Top reichte es bislang "nur" bis 114,30 Euro. Das war allerdings schon am Mittwoch, in der Folge drehten die Kurse wieder nach unten ab. Im Tief setzten die Papiere gestern bei 101,15 Euro auf, womit nur noch eine Handbreit bis zur wichtigen 100-Euro-Barriere fehlte. Damit bleibt Wirecard unter Druck. Aber dazu mehr im aktuellen Video. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...