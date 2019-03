Der GBP/USD legte in der New Yorker Sitzung trotz der Aufwertung des Dollar weiter zu. Das Paar erreichte mit 1,3223 Dollar ein neues Tageshoch und lag damit leicht unter dem gestrigen Hoch. Zuletzt handelte das Paar auf 1,3200 Dollar und legte damit um knapp 200 Pips von den Tiefs am Donnerstag zu. Die Erholung, die gestern begann, setzte sich auch ...

