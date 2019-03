Der Wertverlust der türkischen Währung am Freitag erinnert an den Sommer 2018. Das könnte nur der Vorbote für eine weitere Abwertung gewesen sein.

Es schien, als hätte sich die türkische Lira in den vergangenen Monaten erholt. Nachdem sie im vergangenen Sommer und Herbst im Verhältnis zum Dollar mehr als 25 Prozent verloren hatte, zeigte sich die türkische Landeswährung zuletzt stabil bei etwas mehr als fünf Lira pro US-Dollar.

Dann aber setzte am Freitag eine Gegenbewegung ein. Die Lira verlor massiv an Wert, zeitweise sechs Prozent auf bis zu 5,62 Lira pro US-Dollar. Am Abend notierte der Kurs bei etwa 5,50 Lira. Für diese Entwicklung gibt es mehrere Gründe - und manche Erklärungsansätze sind gleichzeitig ein schlechtes Omen für die weitere Entwicklung der Währung.

1. Die Lira war seit Dezember zu stark

Währungsanalysten hatten häufiger angedeutet, dass der faire Wechselkurs zum US-Dollar bei 5,50 Lira liegt. Ein Grund für die Stärke der Lira in den vergangenen Monaten war das Verhalten türkischer Sparer: Sie sollen Beobachtern zufolge seit Dezember vermehrt Dollarbestände verkauft haben, um sich im Gegenzug mit der Heimatwährung einzudecken.

Das stärkte die Lira mehrere Monate lang auf unnatürliche Weise - obwohl die Wirtschaft des Landes seit Oktober schrumpft. Jetzt fehlten besonders den staatlichen Banken Dollarbestände, meint Roger Hallam, Investmentvorstand für Währungen bei JP Morgan Asset Management.

2. Die Notenbank in der Zwickmühle

Die Währungshüter aus Ankara haben Experten zufolge nicht schnell genug auf die hohe Inflation im Land von derzeit über 20 Prozent reagiert. Sie hätten die Leitzinsen früher anheben müssen, sind Experten ...

