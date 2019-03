Die Canopy Growth Company hat in dieser Woche bekannt gegeben, ab sofort mit einer neuen Cannabis-Wellnessmarke auf den Markt zu gehen. Hierbei will das Unternehmen über ein Vertriebsnetz von 400 Cannabis-Geschäften im US-Bundesstaat Oregon seine Ware an den Mann und die Frau bringen. In den Produkten sind THC, CPD und ayurvedische Kräuter enthalten und sollen der Linderung von Schmerzen und Angstzuständen dienen. Zudem wurde im Laufe der Woche bekannt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...