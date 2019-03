Jeder an der Börse fragt sich wieso die Untersuchungsberichte der Anwaltskanzlei Rajah & Tann bezüglich der Geschäfte von Wirecard in Asien nicht längst vorliegen. Denn bereits im Februar versprach das Unternehmen diese Berichte vorliegen zu haben und zeitnah zu veröffentlichen. Viele spekulieren nun natürlich, dass es hier doch Ungereimtheiten gibt, die das Unternehmen ungern veröffentlichen will. Auch der Chef Markus Braun kündigte Anfang Februar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...