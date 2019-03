Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) fordert eine bessere Unterstützung der Grenzschutzagentur Frontex an den Außengrenzen der Europäischen Union. "Wenn wir das ernst nehmen, dass die Außengrenzen das Wichtigste sind, dann müssen Bund und Länder mehr Personal dorthin verlagern", sagte Reul der "Welt" (Montagsausgabe).

Der Christdemokrat warnte davor, die Durchlässigkeit an den Binnengrenzen in der EU zu stark einzuschränken. "Es ist doch naiv zu glauben, wir ziehen jetzt um ganz Deutschland eine Mauer - und dann wird alles gut. Das ist nicht klug, auch weil wir damit den Gedanken der Freizügigkeit in der EU beschädigen, und es wird auch nicht hundertprozentig funktionieren." Es gebe ein Problem bei den Einreisen im Westen und an großen Bahnhöfen, weil die Bundespolizei vor einiger Zeit viele Beamte an die bayerische Grenze verlagert habe.

"Ich bin deshalb bereits vor längerer Zeit im Bundesinnenministerium vorstellig geworden", so Reul.