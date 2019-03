Zug - Das Zuger Crypto-Unternehmen blockimmo expandiert international: Die auf Blockchain basierende Immobilientransaktionsplattform hat mit dem US-Unternehmen Bricks + Mortar Group den ersten White-Label-Vertrag unterzeichnet. Das US-Unternehmen verfügt mit der Marke SproutRE über eine Exklusivlizenz für eine digitale Plattform für Cannabis-Immobilien und kann Immobilienanteile in Token-Form an internationale Anleger veräussern. Konkret werden Cannabis Real Estate Security Tokens (Crest) eingeführt. So gibt es nun nicht nur Hasch, das «high» macht, sondern auch eines, das die Rendite steigert.

Die Plattform von Bricks + Mortar bietet hauptsächlich Immobilien für den Cannabis-Anbau an. Dabei handelt es sich um Premiumprodukte, deren Bewertungen sich zuverlässig steigern lassen. Gleichzeitig kommen zur Abwicklung neueste Technologien wie Kryptowährungen und Blockchain zum Einsatz. Diese ermöglichen durch mehr Effizienz, Transparenz und Liquidität höhere Erträge. Durch die Partnerschaft von blockimmo mit der Bricks + Mortar Group erhalten Investoren eine einfache, gesetzeskonforme und lukrative Möglichkeit, in die Cannabis-Branche zu investieren. Dabei sind sie nicht direkt am eigentlichen Pflanzen beteiligt, die den Risiken von Naturprodukten wie Missernten ausgesetzt sind.

Ab dem 9. April können Anleger Anteile an einem regulierten Fonds erwerben, der insbesondere verschiedene Cannabis-Immobilienwerte enthält und eine Rendite von 12 Prozent anpeilt. Die Anleger erhalten für Ihre Fondsanteile Cannabis Real Estate Security Tokens (CREST) (gemäss Artikel 151(f), 202(a), 219(a), 219(c), 224, 232(c) und 364 des Unternehmensgesetzes von Delaware), mit denen sie über die Plattform SproutRE Dividenden einfach einziehen können. Die erste Emission ist auf 30 Millionen US-Dollar beschränkt. Die damit eingenommenen Gelder werden genutzt, um Immobilien an Toplagen im Raum Michigan zu erwerben, die dann an geeignete Mieter aus aller Welt vermietet werden.

Die Bricks + Mortar Group ist die führende Vermittlungsagentur für Cannabis-Immobilien im US-Bundesstaat Michigan. Durch die einzigartige Kombination aus Technologie und Immobilien nutzt das Unternehmen grosse Datenmengen, um verbesserte GIS-basierte Visualisierungen zu erstellen und sich Immobilien an Toplagen zu sichern. Schwierigkeiten mit Finanztransaktionen in der Cannabis-Branche stellen derzeit eine hohe Eintrittsbarriere dar, da sie die Beschaffung des benötigten Kapitals erschweren (es kann nicht auf normale Kredite zurückgegriffen werden). Deshalb besteht eine grosse Nachfrage, Flächen vor einem Kauf zunächst zu mieten. Die Bricks + Mortar Group hat umfassende Daten zum lokalen Markt für Cannabis-Immobilien in Michigan gesammelt, aus denen sich ertragreiche Standorte mit niedrigen Risiken finden lassen. Während die Plattform anfänglich nur von SproutRE verwaltete Immobilien vermarkten will, soll die Technologie bald auch einem grösseren Publikum angeboten werden, wodurch Interessierte ihre eigenen Cannabis-Immobilien ...

