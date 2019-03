Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt kommt in der neuen Woche noch nicht zur Ruhe. Nach dem deutlichen Kursrutsch vom Freitag sind die Dividendenpapiere auch am Montag mit zum Teil deutlich tieferen Notierungen in den Handel gestartet. Zuletzt hatten Konjunkturängste den Anlegern aufs Gemüt geschlagen. Die Verkaufswelle schwappte danach von der Wall Street am Montagmorgen auch auf die asiatischen Börsen über.

Besonders die schwachen Einkaufsmanagerdaten aus Deutschland hatten den Anlegern die Laune verdorben. Nun müsse man sich wohl auf eine deutlich schleppendere Konjunkturerholung einstellen, erklärten Experten. Gleichzeitig seien der ...

