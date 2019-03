FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.03.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS EUROPEAN BANKS TO 'MARKETWEIGHT' (OVERWEIGHT) - BARCLAYS RAISES EUROPEAN CONSTRUCTION MATERIALS TO 'OVERWEIGHT' (MARKETWEIGHT) - BARCLAYS RAISES EUROPEAN REAL ESTATE TO 'OVERWEIGHT' (MARKETWEIGHT) - BARCLAYS RAISES EUROPEAN UTILITIES TO 'MARKETWEIGHT' (UNDERWEIGHT)



- BERENBERG CUTS ABCAM PRICE TARGET TO 1330 (1510) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 1400 (1600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 640 (650) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1100 (980) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3500 (3200) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS ULTRA ELECTRONICS PT TO 1900 (2050) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS UNITED UTILITIES TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 850 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 740 (710) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED -0.41% TO 7178 (CLOSE: 7207.59) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 870 (905) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES NMC HEALTH PRICE TARGET TO 4240 (4230) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 380 (420) PENCE - 'HOLD' - INVESTEC CUTS DIAGEO TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 2950 PENCE - INVESTEC RAISES STANDARD CHARTERED TO 'BUY' ('HOLD') - JEFFERIES CUTS WOOD GROUP TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 480 (550) PENCE - JEFFERIES RAISES DECHRA PHARMACEUTICA PRICE TARGET TO 2805 (2466) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RBS PRICE TARGET TO 489 (341) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 330 (340) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 127 (146) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN INITIATES DECHRA WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 3000 PENCE - JPMORGAN INITIATES EVRAZ WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 520 PENCE - LIBERUM RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 235 (226) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RESUMES PRIMARY HEALTH PROPE WITH 'HOLD' - TARGET 130 PENCE - PEEL HUNT RAISES CONVATEC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 230 (150) PENCE - PEEL HUNT RAISES SOCO INTERNATIONAL TO 'BUY' ('ADD') - RBC RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1000 (940) PENCE - 'OUTPERFORM' - REDBURN CUTS KINGFISHER TO 'NEUTRAL' ('BUY') - REDBURN CUTS WOOD GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY')



