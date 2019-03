München - Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft haben sich im März überraschend etwas aufgehellt. Wie das Ifo-Institut am Montag in München mitteilte, stieg das von ihm erhobene Geschäftsklima um 0,9 Punkte auf 99,6 Zähler. Es ist der erste Anstieg nach sechs Rückgängen in Folge. Analysten hatten eine stabile Unternehmensstimmung erwartet.

"Die deutsche Wirtschaft stemmt sich dem Abschwung entgegen", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Sowohl die Bewertung der aktuellen Lage als auch die Einschätzung für das künftige Geschäft wurden von den befragte Unternehmen günstiger bewertet. Besser war die Stimmung im Dienstleistungssektor, im Handel und am Bau. Im verarbeitenden Gewerbe trübte sich die Stimmung jedoch abermals ein. Die Erwartungen fielen auf den ...

