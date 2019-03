Paris - Die jüngste Verkaufswelle an den europäischen Börsen ist am Montag etwas abgeebbt. Die zuletzt aufgeflammten Konjunktursorgen beeinträchtigten weiter das Interesse der Anleger am Aktienmarkt, immmerhin konnte ein starker deutscher Ifo-Index den Markt aber etwas entlasten. Der EuroStoxx 50 stand zuletzt nur noch knapp mit 0,03 Prozent im Minus bei 3304,58 Punkten.

Der jüngste Kursrutsch beim Leitindex der Eurozone hatte am vergangenen Dienstag auf einem erreichten Zwischenhoch seit Oktober begonnen. Da hatte er in der Spitze noch bei 3422 Punkten gestanden, von dem ausgehend er mittlerweile etwa 3,5 Prozent an Wert eingebüsst hat.

An den wichtigsten Länderbörsen verlor der französische Leitindex Cac 40 am Montag 0,11 Prozent auf 5264,02 Punkte und der britische FTSE 100 fiel ähnlich auf 7198,55 Zähler. In London steht Premierministerin Theresa May angesichts der festgefahrenen Brexit-Debatte vor einer Schicksalswoche. Die britischen Abgeordneten wollen am Montagabend über das weitere Vorgehen diskutieren.

Ohne eine klare Erholung an den Finanzmärkten bleibt die Stimmung aber weiter angeschlagen, nachdem schwache Anzeichen von konjunktureller ...

