Zürich - Die HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich lanciert mit dem EMBA Digital Leadership ein einzigartiges Programm für Führungskräfte, die ihr Wissen über digitale Technologien und neue Führungsansätze vertiefen und eine digitale Vision für ihr Unternehmen entwickeln möchten. Zahlreiche innovative und attraktive Elemente definieren in der Schweiz einen neuen Massstab für EMBA-Programme. Die Leitung übernehmen Sunnie J. Groeneveld und Manuel P. Nappo.

Wer sein Unternehmen erfolgreich durch die digitale Transformation führen will, braucht neue Skills und Führungsansätze. Dazu gehören zum einen ein fundiertes Verständnis digitaler Technologien und Geschäftsmodelle, zum anderen die Fähigkeit, die Mitarbeitenden für eine digitale Vision zu begeistern und zu befähigen. Im neuen EMBA Digital Leadership befassen sich die Führungskräfte mit Themen wie datenbasierte Entscheidungsfindung, Plattform-Ökonomie, Intrapreneurship und lernen in Innovationsökosystemen zu agieren und kollaborativ mit neuen Stakeholdern branchenübergreifend zusammenzuarbeiten. Die Studiengangsleitenden Sunnie J. Groeneveld und Manuel P. Nappo haben dieses EMBA Programm von Grund auf so konzipiert, wie sie es gerne selber besuchen würden.Auf drei Säulen zum Digital LeaderDer EMBA Digital Leadership basiert auf den drei Säulen «Digital Business and Technology», «Digital Culture and Leadership» und «Digital Vision». Er fokussiert nebst der Vermittlung eines fundierten digitalen Technologieverständnisses auf die persönliche Entwicklung sowie die unternehmerische und kommunikative Kompetenz der Teilnehmenden. Innovative Elemente machen diesen Studiengang zu einem Programm, das in der Schweiz neue Massstäbe setzt: Eine an ...

