Das erste Charterschiff, das Zespri-SunGold-Kiwis transportiert, ist aufgrund des frühen Starts der Ernte diese Saison auf dem Weg nach China und Japan. Die Southampton Start legte am Samstagabend von Tauranga Harbour ab und hatte rund 3.000 Paletten mit SunGold-Kiwis an Bord, die in der Bay of Plenty gewachsen sind und Richtung Shanghai und Kobe unterwegs sind. Die Southampton Start legte...

Den vollständigen Artikel lesen ...