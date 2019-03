Farnborough / Edinburgh - BMW-Tochter Mini zwingt Kunden in Grossbritannien zum britischen Nationalstolz. So müssen Mini-Cooper-Liebhaber den Union Jack, die britische Nationalflagge in den Rücklichtern des Fahrzeugs hinnehmen. Wer die stolze Flagge hingegen nicht haben will, muss einen Aufpreis von 600 Pfund (rund 690 Euro) zähneknirschend in Kauf nehmen, wie die schottische Zeitung "The National" berichtet.

Brand-DNA lebendig halten

"Mini versucht hier seine Brand-DNA lebendig zu vermitteln. Grundsätzlich ist das ein richtiger Ansatz. Wo ich aber die Grenze ziehe, ist, wenn man zwangsweise symbolische Elemente in die Rücklichter einbaut. Das kann eine Option sein für die, die den 'British Spirit" leben, und da gibt es sicher viele. Aber heutzutage muss man das Produktportfolio so aufbereiten, ...

