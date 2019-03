Zürich - Nach den bereits stark angestiegenen Übernachtungszahlen in den Swiss Deluxe Hotels im Jahr 2017 konnte im letzten Jahr erneut ein Wachstum von 3.45 Prozent auf total 1'229'448 Logiernächte verzeichnet werden. Das Wachstum zieht sich durch alle Schlüsselmärkte, wenn auch deutlich moderater und ausgeglichener als noch im Vorjahr. Der Schweizer Heimmarkt - nach wie vor der mit Abstand grösste Markt - bleibt stabil und hat die sehr guten Vorjahreszahlen bestätigen können. Das gilt ebenso für den Markt Deutschland, der auch letztes Jahr im Plus liegt. Erneut kräftig zugelegt haben die USA inkl. Kanada sowie die Staaten der Golfregion. Der konsolidierte Umsatz über die ganze Gruppe stieg um 4.55 Prozent auf CHF 1.52 Mrd. an

Die Swiss Deluxe Hotels weisen für das Jahr 2018 ein Total von 1'229'448 Logiernächten aus, was einem Netto-Wachstum von 3.45 Prozent entspricht. Dabei wurde berücksichtigt, dass im Jahr 2018 die beiden Hotels Palace Luzern und Eden au Lac in Zürich wegen Umbauarbeiten geschlossen blieben. Das heisst, die Zahlen der beiden Hotels wurden bei den Berechnungen der Differenz zu 2017 nicht mit einbezogen. Der Gesamtmarkt der Hotellerie in der Schweiz hat im ähnlichen Umfang - nämlich um plus 3.8 Prozent - zugelegt. Die Schweizer Hotellerie erreichte damit 2018 mit insgesamt 38.8 Millionen Logiernächten einen Rekordstand.Schweizer Heimmarkt und Deutschland wachsen moderatDamit konnten die Swiss Deluxe Hotels im vergangenen Jahr ein moderates, aber dennoch stabiles Wachstum über fast alle Schlüsselmärkte erzielen. Die Gäste aus der Schweiz sind mit über 357'000 Logiernächten immer noch für knapp 30 Prozent der Logiernächte verantwortlich, und die Anzahl Übernachtungen ist nochmals um 1.7 Prozent gestiegen. Das ist eine erfreulich stabile Entwicklung, die die Bedeutung des heimischen Marktes unterstreicht. Deutschland hat 2017 mit plus 22 Prozent ein grosses Comeback gefeiert. Letztes Jahr fiel das Wachstum mit plus 1.6 Prozent wieder deutlich moderater aus. Aber auch das zeigt eine stabile und gesunde Entwicklung, die weiter nach oben zeigt.USA und Golfregion mit konstantem WachstumDie USA legen mit 8.6 Prozent erneut stark zu und behaupten ihre Position als grösster ausländischer Markt. Auch wenn die konjunkturelle und wirtschaftspolitische Stimmung in den Vereinigten Staaten nicht mehr ganz so hoch einzustufen ist, hat die touristische Nachfrage in den Swiss Deluxe Hotels noch nicht ...

