Zürich - Die Rolle des Chief Digital Officer (CDO) befindet sich im Wandel, verliert aber nicht an Relevanz für Unternehmen. Auf globaler Ebene verändert sich der Anteil der Digitalexperten im Jahr 2018 auf 21% (2016: 19%). Frankreich besitzt europaweit die meisten Unternehmen mit Managern für das Digitale (66%). Der Anteil in der Schweiz liegt mit 38% knapp unter dem europäischen Durchschnitt (39%). Das ergibt die «2019 Chief Digital Officer»-Studie von Strategy&, der Strategieberatung von PwC. In die Analyse bezog Strategy& die 2.500 weltweit grössten börsennotierten Unternehmen ein.

«Nach einem starken Wachstum in den Jahren 2015 und 2016, als sich die Anzahl neu eingestellter digitaler Führungskräfte verdreifacht hat, haben viele Firmen in den Schlüsselbranchen der digitalen Wirtschaft mittlerweile Experten an Bord. Daher überrascht der geringe Zuwachs an CDOs weniger als ihre veränderte Rolle. Über drei Viertel dieser Positionen in der Schweiz sind auf der Führungsetage der Unternehmen angesiedelt. CDOs entwickeln sich zu digitalen Strategen und müssen die Auswirkungen der Digitalisierung für ihr Unternehmen verstehen sowie zum eigenen Vorteil gestalten», erklärt Dr. Peter Gassmann, Europachef von Strategy&.

