Die neu installierte Photovoltaik-Leistung in der Schweiz muss von derzeit 300 auf rund 1500 Megawatt erhöht werden, wenn das Ausbauziel von 50 Gigawatt bis 2050 erreicht werden soll. Der Schweizer Verband hält die derzeitige Solarförderung für ausreichend, fordert aber den Abbau bürokratischer Hürden.Das Potenzial für die Photovoltaik in der Schweiz ist riesig, doch bislang weitgehend ungenutzt. Der Verband Swissolar fordert nun eine maßgebliche Beschleunigung des Zubaus. So habe das Schweizer Bundesamt für Energie (BfE) festgestellt, dass allein auf den Dächern im Land rund 50 Gigawatt Photovoltaik-Leistung ...

