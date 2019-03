FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- CREDIT SUISSE RAISES GLOBAL MINERS TO 'OVERWEIGHT'



- BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL W.') - PT 750 (800) PENCE - BARCLAYS STARTS RECKITT BENCKISER WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 7500 PENCE - BERENBERG CUTS XLMEDIA PRICE TARGET TO 100 (115) PENCE - 'BUY' - CANACCORD CUTS JAMES FISHER TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 1900 (1800) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 880 (800) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.15% TO 7188 (CLOSE: 7177.58) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS HUNTING TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 669 (907,5) PENCE - GOLDMAN CUTS PETROFAC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 546 (674) PENCE - GOLDMAN CUTS SPECTRIS TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 2200 (2600) PENCE - GOLDMAN CUTS WOOD GROUP TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 480 (650,10) PENCE - HSBC CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 475 (540) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS KINGFISHER TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 180 (240) PENCE - HSBC RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 770 (620) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 4250 (3870) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4130 (3780) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES BOVIS HOMES TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1350 (1060) PENCE - HSBC RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 510 (460) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES PERSIMMON TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2960 (2480) PENCE - HSBC RAISES REDROW PRICE TARGET TO 790 (690) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 230 (200) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 650 (700) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES FRESNILLO TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UW') - TARGET 900 PENCE - PEEL HUNT RAISES CREST NICHOLSON TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 360 (305) PENCE - PEEL HUNT RAISES S&U TO 'BUY' ('ADD') - PEEL HUNT RESUMES OCADO WITH 'BUY' - TARGET 1700 PENCE - RBC CUTS AMIGO HOLDINGS PRICE TARGET TO 330 (345) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 270 (310) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 5700 (5200) PENCE - 'OUTPERFORM'



