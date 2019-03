Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat sich das Gesamtvolumen insbesondere dank der Partizipationsscheinen von Weleda um 2,1 Prozent auf 1,5 Millionen Frnaken verbessert. Die Anzahl der Abschlüsse fiel in der vergangenen Handelswoche dagegen mit 89 (96) niedriger aus. Die grossen Unternehmen setzten laut ZKB den eKMU-X Index unter Druck; dieser fiel um 1,7 Prozent auf 1'285,38 Punkte. Die Nachrichtenlage präsentierte sich ausgedünnt.

Zum Gesamtvolumen trugen die Partizipationsscheine von Weleda in acht Transaktionen 629'000 Franken bei. Der Titel fand sich allerdings auf der Verliererseite wieder, mit einem Minus von 1,3 Prozent. Seit längerem ist hier laut ZKB ein Verkäufer aktiv.

Die WWZ-Aktien generierten in sieben Abschlüssen 389'880 Franken. Bis zum Ende der berichtsrelevanten Periode büssten sie 0,7 Prozent ein. Auf der Verliererseite standen auch die Papiere von Precious Woods (-1,3%), Repower (-1,3%) und Energie Zürichsee Linth (-0,6%). Grösster Gewinner waren die Aktien von Espace Real Estate Holding. Sie legten um 2,9 Prozent zu. Dahinter stiegen SGV Holding um 2,5 Prozent und NZZ machten 2,1 Prozent gut.

CH Media zieht sich aus dem Sonntagsmarkt zurück

Aus dem Medienbereich gab es denn auch eine Neuigkeit. CH Media, das Joint Venture der AZ Medien und NZZ, zieht sich laut Medienberichten vollständig aus dem Sonntagsmarkt zurück. Nachdem vor zwei Jahren die Printausgabe der "Ostschweiz am Sonntag" eingestellt worden ist, vollzieht CH Media diesen Schritt auch in der Zentralschweiz. Ende Juni erscheint die "Zentralschweiz am Sonntag" zum letzten Mal, ebenso das E-Paper der "Ostschweiz am Sonntag". Es kommt zu einem Stellenabbau.

Eine insgesamt weiterhin positive Entwicklung zeigte die Rapid Holding im Rahmen der Ergebnisvorlage 2018 auf. Der Umsatz stieg um 6,1 Prozent auf 45,0 Millionen Franken. Der EBIT kletterte auf 3,4 Millionen von 3,1 Millionen. Der Reingewinn fiel steuerbedingt mit 2,6 Millionen um 0,4 Millionen tiefer als im Vorjahr aus. Es soll eine Dividende von 50 Franken je Aktie ausgeschüttet werden. Zudem gab die Industriegruppe Stefan Hebeisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...