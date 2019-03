Der Abwärtsdruck gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung hat sich intensiviert und so erreichte der EUR/USD sein Wochentief in der Nähe der 1,1280. EUR/USD Herausforderung der jüngsten Tiefs von 1,1270 Das Paar fällt die 2. Woche in Folge, nach dem es daran scheiterte den kritischen 200-Wochen-SMA zu überwinden und so kam es zu einem Rückgang ...

