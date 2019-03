Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat die Bundesregierung davor gewarnt, sich beim Klimaschutz auf den Verkehr zu konzentrieren. "Sicherlich gibt es auch im Verkehr Einsparmöglichkeiten, oft sind sie aber in anderen Bereichen schneller und günstiger zu realisieren, wie bei der Wärmeversorgung oder in der Energiewirtschaft", sagte Lindner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben).



Auch deshalb warne er "vor einer Fixierung auf E-Mobilität". Schon der Arbeitsauftrag für die Klimakommission von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sei falsch gewesen, kritisierte der FDP-Chef. "Starre Einsparquoten für jeden Sektor behindern den Klimaschutz", so Lindner weiter. Er schlug vor, "per Emissionshandel CO2 über alle Sektoren hinweg" einen Preis zu geben.



Dies werde auch im Verkehrsbereich zu klimafreundlichen Innovationen führen.