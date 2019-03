Trotz der breit angelegten Dollar-Stärke in der zweiten Tageshälfte am Dienstag setzte der USD/CAD von seinen Hochs zurück. Der kanadische Dollar profitierte dabei vor allen von den steigenden Ölpreisen. Zuletzt handelte der USD/CAD auf 1,3385 und damit 0,13 Prozent im Minus. Nach dem starken Ausverkauf in der zweiten Hälfte der Vorwoche erholten sich ...

