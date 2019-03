Der USD/JPY gewann in der frühen New Yorker Sitzung an Fahrt und stieg auf ein Tageshoch von 110,70, bevor er in der letzten Stunde in eine Konsolidierungsphase ging. Zuletzt handelte das Paar auf 110,60 und damit 0,6 Prozent im Plus. Die starke Erholung der Renditen für US-Staatsanleihen half dem Paar heute früh über die psychologisch wichtige Marke ...

