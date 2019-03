Human-Biomonitoring-Studien zeigen, dass die Menschen eine beträchtliche Anzahl an vom Menschen hergestellten Chemikalien in ihren Körpern haben. Europäische Regelungen schreiben vor, dass es notwendig ist zu überprüfen, welche potentiellen Auswirkungen Mixturen in naher Zukunft haben können. EuroMix hat eine offene webbasierte Daten- und Modellplattform...

Den vollständigen Artikel lesen ...