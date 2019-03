Nach der Anerkennung der Golanhöhen als Staatsgebiet Israels durch US-Präsident Donald Trump wirft der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour dem US-Präsidenten vor, die Weltgemeinschaft erneut zu brüskieren. "Da versuchen wir fünf Jahre lang, Putin mit dem Völkerrecht zu konfrontieren, dann kommt Trump und hintertreibt all die Bemühungen der Weltgemeinschaft um die Krim", sagte Nouripour der "Heilbronner Stimme" (Donnerstagsausgabe).



Das sei ein Fiasko, "denn Trump bestärkt damit all diejenigen, die dem Völkerrecht den Garaus machen wollen", so der Grünen-Politiker weiter.