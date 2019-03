Lausanne - Die Vaudoise Versicherung hat im vergangenen Jahr unter anderem dank weniger Schäden in der Nichtlebenversicherung und einer soliden Entwicklung in der Lebensversicherung den Gewinn gesteigert. Den Aktionären will sie eine höhere Dividende ausbezahlen.

Der Gewinn der Vaudoise stieg 2018 um 5,6 Prozent auf 127,5 Millionen Franken, während die gebuchten Bruttoprämien um 4,8 Prozent auf 1,14 Milliarden zulegten. Dabei sei man in fast allen Segmenten gewachsen, teilte die Gruppe am Mittwoch mit.

Profitables Nichtlebengeschäft

Gut lief es im Nichtleben-Segment. Die Prämieneinnahmen stiegen um 3,9 Prozent, wobei bei den Personenversicherungen ein Anstieg von 5,5 Prozent verbucht werden konnte. Im grössten Teil, der Motorfahrzeugversicherung, nahm das Volumen um 1,7 Prozent zu und die Sachversicherungen verzeichneten einen Anstieg von 3,4 Prozent. Dabei gelang es die Combined Ratio (Schaden-Kosten-Quote) um 1,8 Prozentpunkte auf 92,1 Prozent zu ...

