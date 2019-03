Zürich - Die Stimmung von Ökonomen und Analysten mit Blick auf den Schweizer Konjunkturverlauf in den kommenden sechs Monaten hat sich merklich eingetrübt. Der sogenannte CS-CFA-Indikator Schweiz, der die Erwartungen der Experten misst, ist im März um 10,3 Punkte gefallen und liegt mit -26,9 Punkten deutlich im negativen Bereich.

Die Erwartungen an die mittelfristige konjunkturelle Entwicklung der Schweiz seien weiterhin verhalten, heisst es in der am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung der Credit Suisse. Die eingetrübten Erwartungen zur Schweizer Exportdynamik materialisierten sich allmählich, schreiben die Experten der CS. Der Wert von minus 26,9 Zählern ...

