Zur Hannover Messe kündigen Phoenix Contact, Weidmüller Interface, Reichle & Massari (R&M), Belden sowie Fluke Networks jedenfalls eine Technologiepartnerschaft für Single Pair Ethernet (SPE) an. Gemeinsam will man die in die Normierung eingebrachten Steckgesichter der IEC 63171-2 (Büroumgebung) und IEC 63171-5 (Industrieumgebung) unterstützen. Die Normen definieren IP20- und IP65/67-Steckgesichter für die ein- und vierpaarige Datenübertragung in Single-Pair-Ethernet-Anwendungen. Um eine aufeinander abgestimmte Infrastruktur für Geräte, Steckverbinder, Kabel und Messtechnik zu gewährleisten, bündeln die Unternehmen ihr Technologie-Know-how.

Gesprächsbedarf

Interessanterweise meldete die Firma Harting schon letzten Sommer Vollzug in Sachen Steckgesichter bei SPE: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...