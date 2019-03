Zürich - Kamila Markram, Mitgründerin und CEO von Frontiers, ist zusammen mit Sarah Kreienbühl, Mitglied der Generaldirektion des Migros-Genossenschaft-Bundes, Monika Rühl, Vorsitzende der Geschäftsleitung von economiesuisse und Marco Gadola, CEO der Straumann Gruppe, neu in den Vorstand der Schweizerischen Management Gesellschaft (SMG) gewählt worden.

Dr. Kamila Markram ist Mitbegründerin und CEO von Frontiers, Neurowissenschaftlerin und Autismus-Forscherin an der EPFL. Nach ihrem Studium in Philosophie an der Freien Universität Berlin sowie in Psychologie an der Technischen Universität Berlin, promovierte Markram in Neurowissenschaft und Neurobiologie an der EPFL. Seit 2007 ist sie als Autismus Projektleiterin am Swiss Federal Institut of Technology in Lausanne tätig. Im gleichen Jahr gründete sie zusammen mit ihrem Mann Henry Markram die Open Science Plattform Frontiers.

Sarah Kreienbühl ist seit 2018 Mitglied der Generaldirektion des Migros-Genossenschaft-Bundes und leitet das Departement HRM, Kommunikation, Kultur, Freizeit. Nach ihrem Studium in Angewandter Psychologie an der Universität Zürich begann sie ihre berufliche Laufbahn bei der ...

