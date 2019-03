Eigentlich könnte man Wirecard nach den jüngsten Kurskapriolen auch in WEIRDcard umtaufen, so verrückt gestaltete sich der gestrige Handelstag beim Online-Zahlungsdienstleister. Nachdem die Zusammenfassung des Untersuchungsberichts der vom Unternehmen beauftragten Anwaltskanzlei keine nennenswerten Unregelmäßigkeiten feststellen konnte, schoss die Aktie bis auf das Top bei 130,35 Euro, am Ende brachte Wirecard einen Gewinn von rund 26% über die Ziellinie! Das hört sich allerdings nach mehr an, als es aus charttechnischer Sicht ist, aber dazu mehr im aktuellen Video. ...

