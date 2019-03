Die Union bleibt in der neuesten Allensbach-Umfrage im Vergleich zur Erhebung Anfang Februar in der Wählergunst unverändert. Laut der Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut im Auftrag der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Donnerstagsausgabe) erhebt und die am Mittwoch veröffentlicht wurde, erreichen CDU und CSU wie im Vormonat 30 Prozent der Stimmen.



Die Grünen können leicht zulegen und kommen auf 19 Prozent der Stimmen. Sie liegen damit einen Punkt vor der SPD, die ihren Vormonatswert von 18 Prozent halten konnte. Drittstärkste Kraft bleibt die AfD, die sich allerdings um 1,5 Prozentpunkte auf 12 Prozent verschlechterte. FDP und Linke können jeweils um einen halben Prozentpunkt zulegen und liegen gleichauf bei 8,5 Prozent der Stimmen.



Für die Erhebung wurden zwischen dem 7. und 21. März insgesamt 1.198 Personen befragt.