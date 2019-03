Zürich - Die Immobiliengesellschaft Investis hat im vergangenen Geschäftsjahr 2018 fast in allen Bereichen zugelegt. Der Reingewinn ohne Neubewertungseffekt stieg um ein Drittel auf 36 Millionen Franken, wie die auf Wohnimmobilien in der Genferseeregion spezialisierte Investis am Donnerstag mitteilte.

Inklusive Neubewertung verblieben der Westschweizer Firma mit 54,4 Millionen Franken etwas weniger als im Vorjahr mit 57,6 Millionen Franken in der Kasse. Die Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 2,35 Franken je Aktie in Form einer Rückzahlung aus Kapitaleinlagereserven erhalten.

Mehr Umsatz und höhere Mieteinnahmen

Der 2018 erwirtschaftete Umsatz stieg auf 197 (Vorjahr: 190) Millionen Franken. Der EBITDA vor Neubewertungen und Veräusserungsgewinnen belief sich auf 39,7 (37,3) Millionen Franken. Einschliesslich des Gewinns durch Neubewertungen und Veräusserungen wurde ein um 23 ...

