Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag zum Handelsstart von seiner freundlichen Seite. Nach dem Zick-Zack-Kurs vom Vortag legt der Leitindex SMI im frühen Handel zunächst zu und widersetzt sich damit den eher negativen Vorgaben aus Übersee.

Laut Händlern hoffen Investoren nach den jüngsten Kommentaren der beiden Parteien auf Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, die wieder aufgenommen werden. Vertreter beider Seiten treffen sich am Donnerstagabend und setzen dann am Freitag die Gespräche fort. Gleichzeitig bleibe aber die Unsicherheit hoch, betonen Marktteilnehmer. Dies liegt nicht zuletzt an der Zinsentwicklung US-amerikanischer Staatsanleihen. Dort liegen die Renditen ...

