Der Schweizer Technologiekonzern will sich mit bis zu 18,8 Prozent an dem Perowskite-Tandemsolarzellen-Hersteller beteiligen. Knapp 63,3 Millionen neue Namenaktien sollen in einem Bookbuilding-Verfahren ausgegeben werden.Die Meyer Burger Technology AG hat eine weitere Ankündigung zum geplanten Einstieg bei der Oxford Photovoltaics Limited veröffentlicht. Es werde eine Kapitalbeteiligung von bis zu 18,8 Prozent angestrebt. Dafür sei die Ausgabe von bis zu 62.29 Millionen neuen Meyer Burger Namenaktien aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft geplant, teilte der Schweizer Technologiekonzern ...

