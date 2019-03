Paris - Die europäischen Börsen haben sich am Donnerstag von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Der EuroStoxx gewann am späten Vormittag 0,39 Prozent auf 3334,86 Punkte und steuert so auf seinen dritten Gewinntag in Folge zu. Auch am Vortag hatte er sich mit Mühe über Wasser gehalten.

Der französische Leitindex Cac 40 stieg am Donnerstag in Paris um knapp ein halbes Prozent auf 5324,85 Punkte und der britische FTSE 100 gewann 0,8 Prozent auf 7248,60 Zähler. Die Anelger haben sich mittlerweile an das Brexit-Chaos gewöhnt und scheinen weiter auf einen positiven Ausgang zu setzen.

Am Mittwochabend hatte das Londoner Parlament bei einer Testabstimmung alle acht vorgelegten Alternativen für den ausgehandelten Deal mit der EU abgelehnt. Dabei hatte Premierministerin Theresa May zuvor noch versucht, ihre Gegner mit einem in Aussicht gestellten Rücktritt zur Zustimmung zu bewegen. Mit Spannung wird nun darauf gewartet, wann und wie ihr ...

