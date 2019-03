Bereits im dritten Jahr in Folge ist die Zahl der geplanten Kohlekraftwerke gesunken und auch die Zahl der Anlagen, die 2018 ans Netz gingen. Mehr als 100 Institutionen haben nach der aktuellen Studie von Greenpeace, Global Energy Monitor und Sierra Club ihre Finanzierungen für Kohlekraftwerke massiv eingeschränkt.2018 ist die Zahl der weltweit geplanten Kohlekraftwerke erneut gesunken. Es sei das dritte Jahr in Folge, wie es in einer Studie von Greenpeace, Global Energy Monitor und dem Sierra Club heißt. 39 Prozent niedriger liege der Baubeginn für neue Kohlekraftwerke gegenüber 2017. Rund 20 ...

